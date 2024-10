Ilfoglio.it - Le giravolte di Orlando e Bucci sul rigassificatore di Piombino

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Savona. Ecco i politici di Schrödinger. Sono sostenitori di un progetto, un toccasana per il nostro territorio vocato per il turismo culturale e l’agricoltura di qualità, e gli stessi espo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti