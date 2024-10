Iltempo.it - Lavoro, Gianluca Giuliano (Ugl): "Professioni sanitarie più esposte a infortuni"

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Chissà cosa penseranno gli operatori sanitari quando, ogni giorno, si apprestano a prendere servizio visto che l'Inail ha certificato come le loroabbiano scalato la non invidiabile classifica dell'essere le piùsul, con un indice di 42,95, secondo i dati del triennio 2019-2021 forniti dall'Inail», dichiara in una nota, segretario nazionale Ugl Salute. «Questa è la Settimana europea della sicurezza e la pubblicazione di questi numeri dimostra in maniera inconfutabile come lavorare nella sanità sia altamente rischioso. I dati aggiornati al 2021 tengono conto, ovviamente, delle conseguenze del periodo della pandemia.