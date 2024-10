Casertanews.it - Ladri svaligiano un appartamento: “Servono le telecamere”

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Banditiuna San Potito Sannitico. Malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione, mentre i proprietari non c’erano, svaligiandolo. Hanno portato via oggetti di valore, per poi far perdere le proprie tracce. “Cosa mai successa negli anni in cui vivo qui. Io comune