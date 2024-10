Ilgiorno.it - "La uso tutti i giorni ormai da 30 anni"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "La usoda 30, metterla a pagamento mi pare proprio una carognata", dice Alessandro Basilico, da Cogliate, che entra in Milano-Meda a Barlassina ed esce ad Incirano-Nova Milanese, 2 volte al giorno, andata e ritorno. "Prima di mettermi in viaggio guardo il gruppo Facebook che è molto utile, se ci sono incidenti, lavori o problemi, scelgo strade alternative, come la Saronno-Monza, come penso che farò quando diventerà a pagamento. Certo è che far diventare a pedaggio una delle strade più trafficate d’Europa, che oggi è gratis mi sembra veramente una cosa scorretta, un modo facile per fare soldi sicuri". Testi a cura di Gabriele Bassani