La Giornata Mondiale della Salute Mentale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 10 ottobre si è celebrata la: un’occasione importante per aumentare la consapevolezza e stimolare governi, istituzioni e comunità a investire maggiormente in un settore fondaper il benessere delle persone. Introdotta nel 1992 dalla WFMH in collaborazione con l’OMS, questa ricorrenza rappresenta un momento per riflettere su come possiamo supportare la, migliorando l’accesso alle cure e combattendo lo stigma che circonda tali disturbi. Secondo l’OrganizzazioneSanità nel mondo sono quasi un miliardo le persone che ci convivono e, ogni 40 secondi, una di loro si toglie la vita: numeri preoccupanti, destinati ad aumentare anche a causa delle conseguenzepandemia da COVID-19 che ancora si sentono sulla popolazione.