Linkiesta.it - La gastronomia, ponte sul Mediterraneo tra Spagna e Italia

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra master class, show-cooking, degustazioni, conferenze e visite culturali, al congresso “Nutrire l’incontro” si è parlato di insularità, di regioni e di progetti gastronomici che, per la loro singolarità, sono diventati veri e propri laboratori di creatività artistica e gastronomica. Il congresso si è concluso a Roma lo scorso primo ottobre, ma i semi lasciati durante l’incontro non possono che germogliare e portare frutto. In primo luogo nel focalizzare i punti di unione tra due Paesi come, nella cultura e non solo. «La valorizzazione della tradizione e del territorio sono tra gli aspetti più significativi che unisconoa tavola. Durante il congresso, questa attenzione al territorio è stata espressa attraverso le degustazioni di vini isolani provenienti dalla Sicilia e dalle Canarie».