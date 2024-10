Veronasera.it - La commedia "Ovo, galina e cul caldo" al Teatro Camploy

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)brillante in lingua veneta. Il vecchio Adelmo e la sua badante vivono in un grande appartamento, dove, tra bollette e conti da pagare, non se la passano di certo bene. L’idea di aprire un bed and breakfast per far quadrare i conti sembra inizialmente la soluzione di tutti i problemi, ma