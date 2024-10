Ilrestodelcarlino.it - La cantante Elisa Ridolfi ha conquistato una Targa Tenco 2024

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra le Targheassegnate nella giornata inaugurale della Rassegna sulla canzone d’autore al Teatro Ariston di Sanremo, brilla quella dell’artista fanese(nella foto di Andrea Bertallot), tra i vincitori come Migliore Opera Prima con il suo album “Curami l’anima“ pubblicato da Squilibri Editore e già accolto all’uscita come una ventata di novità e bellezza. Un premio più che meritato per un lavoro, è stato scritto, di "scintillante bellezza, fosforo e fantasia" nel quale un carico pesante di vita e poesia si scioglie magnificamente in una voce di grande fascino e personalità, giunta al culmine delle proprie capacità come timbrica, estensione e varietà di modulazioni. Un lavoro originale con scritti di Jorge Fernando, Domenico Ferraro e Ezio Nannipieri, accompagnato dalla esclusiva produzione artistica di Tony Canto (arrangiatore e co-autore con la).