Juventus-Stoccarda probabili formazioni e dove vedere la partita

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all'Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all'esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la Juventus affronterà i tedeschi per rimanere a punteggio pieno. Juventus-Stoccarda è in programma oggi, martedì 22 ottobre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Ecco le probabili formazioni del match: Juventus (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All.

Formazioni ufficiali Juventus-Stoccarda - Champions League 2024/2025 - Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, i tedeschi hanno trovato il primo punto nel torneo con il pareggio contro lo Sparta Praga. Le formazioni ufficiali di Juventus-Stoccarda, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. . Di seguito le scelte dei due allenatori. Bianconeri a punteggio pieno dopo le vittorie su Psv e soprattutto Lipsia, in una partita quasi dal ... (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda come vederla in tv? Canale - data e orario Champions League 2024/2025 - Come vedere in diretta tv la sfida tra Juventus e Stoccarda, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025? Ecco canale, data, orario e tutto quello che c’è da sapere. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e Sky Go. Dopo la vittoria contro il Psv e l’impresa di Lipsia, i bianconeri di Thiago Motta vanno a caccia di altri ... (Sportface.it)

Juventus Stoccarda streaming e diretta tv : dove vedere la partita di Champions League - Partita: Juventus-Stoccarda Dove: Allianz Stadium, Torino Data: martedì 22 ottobre 2024 Ore: 21 Canale tv: Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING Le probabili formazioni Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Juventus Stoccarda in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali ... (Tpi.it)