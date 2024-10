Juve-Stoccarda 0-1: Perin non basta, decide Toure (Di martedì 22 ottobre 2024) Il portiere bianconero para un rigore, ma passano i tedeschi con il gol dell'ex Atalanta TORINO - In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico della Juventus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dallo Stoccarda all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champi Ilgiornaleditalia.it - Juve-Stoccarda 0-1: Perin non basta, decide Toure Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il portiere bianconero para un rigore, ma passano i tedeschi con il gol dell'ex Atalanta TORINO - In una notte molto negativa, Thiago Motta incassa il primo ko da tecnico dellantus. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dalloall'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champi

Perin il migliore - nella Juventus peggiore : dominata e soffocata dallo Stoccarda - per Motta non c’è nulla da salvare - Perin il migliore, nella Juve peggiore: il titolo è questo, sintesi pura. Dura e pura: lo Stoccarda ha dominato, anzi stradominato. Un palo,... (Calciomercato.com)

Il Milan rompe il ghiaccio in Champions League - la Juventus inciampa con lo Stoccarda - Bologna ko - Si tratta del primo successo stagionale in Europa per i meneghini, che si rilanciano così in classifica generale. Una vittoria e due sconfitte per le squadre italiane impegnate in Champions League. L’Arsenal ha regolato lo Shakhtar Donetsk per 1-0, il Monaco ha liquidato la Stella Rossa per 5-1, il Girona ha avuto la meglio sullo Slovan Bratislava per 2-0, lo Sporting Lisbona si è imposto sul ... (Oasport.it)