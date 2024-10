Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Juventus esce sconfitta allo Stadium dallo Stoccarda 1-0, nella terza gara della nuova Champions League, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92' quando, con la Juve in dieci Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? L'Identità. Lidentita.it - Juve-Stoccarda 0-1, delusione Champions: bianconeri colpiti al 92? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lantus esce sconfitta allo Stadium dallo1-0, nella terza gara della nuovaLeague, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago Motta fino al 92' quando, con lain dieci0-1,al 92? L'Identità.

Juve-Stoccarda 0-1 - delusione Champions : bianconeri colpiti al 92? - La formazione di Motta sconfitta in casa, decide il gol di Touré La Juventus esce sconfitta allo Stadium dallo Stoccarda 1-0, nella terza gara della nuova Champions League, in una partita molto difficile, con i tedeschi a tratti padroni del campo, ma con un super Perin che aveva tenuto a galla la squadra di Thiago […]. (Sbircialanotizia.it)

Il Milan rompe il ghiaccio in Champions League - la Juventus inciampa con lo Stoccarda - Bologna ko - L’Arsenal ha regolato lo Shakhtar Donetsk per 1-0, il Monaco ha liquidato la Stella Rossa per 5-1, il Girona ha avuto la meglio sullo Slovan Bratislava per 2-0, lo Sporting Lisbona si è imposto sul campo dello Sturm Graz per 2-0, pareggio per 1-1 per PSG e PSV Eindhoven. Una vittoria e due sconfitte per le squadre italiane impegnate in Champions League. (Oasport.it)

Juventus-Stoccarda 0-1 : El Bilal Touré infligge a Thiago Motta il primo ko in Champions - Primo tempo Partenza aggressiva dei tedeschi, che al 3' si fanno subito vedere con la conclusione debole di Mittelstadt. Le scelte dei due allenatori Juventus (4-3-3): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, McKennie, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. I bianconeri, in 10 nel finale a causa dell'espulsione di Danilo, restano così a quota 6 punti in classifica. (Sport.quotidiano.net)