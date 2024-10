Gravidanzaonline.it - Jennifer Lawrence e Cooke Maroney aspettano il secondo figlio

(Di martedì 22 ottobre 2024)e il maritosono in attesa del loro; la notizia è stata confermata a Vogue dal rappresentante dell’attrice, che era già stata avvistata dai paparazzi mentre andava a cena e che, non avendo nessun social ufficiale, ha dato l’annuncio con un metodo “tradizionale”. La coppia, che si è sposata il 19 ottobre 2019, ha già Cy, nato nell’aprile del 2022, e subito dopo la sua nascitaaveva deciso di prendere una pausa dal cinema. “Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo – aveva dichiarato tempo fa parlando proprio della sua prima maternità – e in questo includo anche mio marito. E poi sono entrambi in giro, camminano, attraversano le strade. Un giorno guiderà. Sarà uno stupido adolescente e si metterà al volante di un’auto. E io gli dirò: ‘Buonanotte!”, capisci? Come dire, chi riuscirà a dormire?'”.