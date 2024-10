Israele: “Morto il successore di Nasrallah, Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hisham Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Nasrallah alla guida del movimento sciita, è Morto durante un attacco al quartier generale principale dell'intelligence di Hezbollah a Dahieh circa tre settimane fa. Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane, che in una nota confermano anche la morte di L'articolo Israele: “Morto il successore di Nasrallah, Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hisham, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah edesignato dialla guida del movimento sciita, èdurante un attacco al quartier generale principale dell'intelligence di Hezbollah a Dahieh circa trefa. Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane, che in una nota confermano anche la morte di L'articolo: “ildiinfa” proviene da Webmagazine24.

