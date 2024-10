Ipotesi nuovo stadio a San Siro accanto al Meazza, il sindaco Sala: “Apprezzamento dai ministri Giuli e Abodi” (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ricevuto nella mattinata del 22 ottobre il sindaco di Milano Beppe Sala, la soprintendente Emanuela Carpani e le delegazioni di Inter e Milan. Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, √® stata presentata l'Ipotesi di un secondo stadio a San Siro accanto al 'Meazza'. Fanpage.it - Ipotesi nuovo stadio a San Siro accanto al Meazza, il sindaco Sala: “Apprezzamento dai ministri Giuli e Abodi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di marted√¨ 22 ottobre 2024) Il ministro della Cultura, Alessandro, ha ricevuto nella mattinata del 22 ottobre ildi Milano Beppe, la soprintendente Emanuela Carpani e le delegazioni di Inter e Milan. Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, √® stata presentata l'di un secondoa Sanal ''.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Ristrutturazione San Siro - continuano i dialoghi con il sindaco Sala. La situazione - Il tema sar√† ovviamente la ristrutturazione di San Siro: INCONTRO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SAN SIRO‚Äď ¬ęIncontro che [‚Ķ]. La situazione Come riportato da¬†Sky Sport, domani √® previsto un incontro a¬†Roma¬†tra le dirigenze di¬†Inter¬†e¬†Milan, il sindaco¬†Sala¬†ed il Ministro¬†Giuli. Ristrutturazione San Siro procedono i dialoghi con il comune di Milano per la questione legata al futuro dell‚Äôimpianto. (Calcionews24.com)

San Siro : Inter - Milan e il sindaco Sala incontrano il ministro Giuli a Roma. I temi sul tavolo - La questione stadio tiene banco per Inter e Milan e arriva un nuovo importante appuntamento per capire se i due club possono continuare insieme... (Calciomercato.com)

Milano chiede una nuova politica industriale : il sindaco Sala interviene ad Assolombarda - La responsabilità condivisa nel settore industriale Durante il suo intervento, Sala ha evidenziato che non è sufficiente confidare unicamente nelle capacità degli imprenditori. Una chiamata all’azione che segnala la necessità di un impegno condiviso tra pubblico e privato per costruire un futuro industriale prospero e sostenibile. (Gaeta.it)