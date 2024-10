Unlimitednews.it - Inzaghi “In Champions mai facile”, Bisseck “Siamo l’Inter”

(Di martedì 22 ottobre 2024) BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “una grande squadra”. Yannha le idee chiare e ha grande fiducia in una squadra che non può temere nè lo Young Boys, nè il terreno in erba sintetica. Sicuro il difensore classe 2000, più prudente anche per il ruolo che ricopre Simone. “Parliamo di una partita die le gare della massima competizione europea per club non sono mai semplici da affrontare – spiega il tecnico dei campioni d’Italia alla vigilia del match di Berna -. In campionato lo Young Boys non è partito benissimo, ma adesso è tornato l’allenatore dello scorso anno e hanno vinto e giocato una grande gara contro il Lucerna che era prima in classifica nel campionato svizzero. Sarà una partita difficile e bisognerà affrontarla nel modo giusto”, diceche individua un’altra possibile difficoltà.