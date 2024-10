Inps: online il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici (Di martedì 22 ottobre 2024) Sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale Inps è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’Inps. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del reclutamento “inPA”. Per requisiti e scadenze cliccare al seguente link. L'articolo Inps: online il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1069 medici proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sul Portale “inPA” e sul sito istituzionaleè stato pubblicato ildiper ildiprofessionistidi prima fascia funzionale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del personale dell’. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione delesclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale del“inPA”. Per requisiti e scadenze cliccare al seguente link. L'articoloildiper ildiproviene da Ildenaro.it.

