Cataniatoday.it - Il Sulpl chiede l'adozione dello spray al peperoncino per tutelare gli agenti della polizia municipale

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Sindacato Unitario LavoratoriLocale () rilancia la necessità di provvedere all'di strumenti di autodifesa non letali per mettere glinelle condizioni di potersi difendere. In particolare, ilevidenzia come, nonostante il