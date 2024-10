Il ritorno dei profumi anni ’80 | viaggio olfattivo tra nostalgia e tendenza

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Life&People.it Da Poison di Dior a Obsession di Calvin Klein, le fragranze retrò tornano prepotentemente alla ribalta in questa stagione, riportando con sé il fascino dei’80. In un’epoca in cui lo stile vintage sta conquistando ogni settore — dalla moda al cinema, dalla tecnologia al design — non sorprende che il mondo della profumeria sia anch’esso travolto da questa corrente nostalgica. La memoria olfattiva ha il potere di risvegliare emozioni profonde, e oggi siamo testimoni di un’esplosione di fragranze che richiamano il passato con freschezza nuova. Dopocaratterizzati dal predominio dileggeri e minimalisti, sta nascendo una crescente voglia di riscoprire quelle fragranze audaci, opulenti e indimenticabili, espressione di un’epoca di eccessi spregiudicati come gli80?.