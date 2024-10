Il prezzo del gas in avvio è debole e sotto i 40 euro (Di martedì 22 ottobre 2024) avvio fiacco per il prezzo del gas sotto i 40 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,9 euro. Quotidiano.net - Il prezzo del gas in avvio è debole e sotto i 40 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)fiacco per ildel gasi 40al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf su novembre cedono lo 0,3% a 39,9

Piscina di Sant'Elia - il Comune fissa il prezzo : asta a partire da 610mila euro - BRINDISI – Il Comune ci riprova. La piscina comunale di via Ligabue, al rione Sant'Elia, è di nuovo in vendita. Stavolta è stato fissato un importo a base d'asta pari a 610mila euro. Questa la principale novità rispetto alla procedura che due settimane fa si era conclusa con un nulla di fatto...

Prezzo oro sui massimi - Spot a 2.733 euro - 734,60 euro. 747,10 dollari l'oncia con una crescita dello 0,63%. Si sfiora quindi il record raggiunto oggi con 2. 733,10 dollari con un aumento dello 0,43% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2. Prezzo dell'oro sui massimi questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata passa di mano a 2.

Gme - prezzo gas in Italia sale a 40 - 90 euro al MWh - L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici.