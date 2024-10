Lanazione.it - Il destino Multiutility: "Acqua, gas, rifiuti insieme". Ma bolle la questione idrica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un unico punto certo c’è. Poi il resto sono semicertezze o quasi certezze perché in casa dem le sorprese e le variabili sono sempre pronte a spuntare (alcune si sono già manifestate nelle ultime ore). Latoscana non andrà in Borsa per trovare finanziamenti ad hoc mettendo a disposizione di piazza Affari una dote del 49 per cento. Pietra tombale fissata con il cemento armato. Non se ne parla più. Bisognerà parlare, invece, del modo con cui trovare le risorse adeguate per essere competivivi ed effcienti con la prima holding regionale dei servizi pubblici. Bond? Banche? Altre idee? Questa è la certezza uscita dall’incontro del vertice Pd toscano con i sindaci di Prato, Firenze e Empoli. Poi ci sarebbe un’altra certezza che però vive già diincerto.