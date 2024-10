Sport.quotidiano.net - Il baby attaccante della Maceratese. Cirulli e il gol della vittoria: "Sono doppiamente felice»

(Di martedì 22 ottobre 2024) "contento: per lae per il mio gol". Mircodel 2004, ha firmato a Tolentino la seconda rete nel derby, il gol del successo. "Ci voleva la– racconta – perché arrivata dopo le sconfitte con Sangiustese in campionato e con Chiesanuova in Coppa Italia. Non è facile ripartire dopo due ko perché in quei momenti si perde fiducia, ma siamo stati bravi a non mollare nonostante fossimo in svantaggio e giocavamo in 10". Al gol del cremisi Tizi tutto è diventato più difficile dopo quei due ko. "Non solo, poco prima avevamo sbagliato il rigore e poi il Tolentino è passato in vantaggio, non nascondo che ci sia stata un po’ di apprensione. Ma siamo una squadra che crea tanto e avremmo costruito le occasioni per lasciare il segno, le abbiamo sfruttate". Lasi è ora ripresa la testaclassifica.