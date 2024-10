Idf: "Morto Safieddine". Il successore di Nasrallah era alla guida di Hezbollah (Di martedì 22 ottobre 2024) Dell'uomo non si avevano più tracce dal raid in quel di Beirut dello scorso 4 ottobre. Ora arriva la conferma delle forze israeliane Ilgiornale.it - Idf: "Morto Safieddine". Il successore di Nasrallah era alla guida di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dell'uomo non si avevano più tracce dal raid in quel di Beirut dello scorso 4 ottobre. Ora arriva la conferma delle forze israeliane

Safieddine è morto : Israele conferma di aver eliminato il presunto successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah - Israele ha confermato di aver ucciso Hashem Safieddine, considerato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah in Libano, in un bombardamento delle Forze di difesa israeliane a Dahiyeh, alla periferia sud di Beirut. Solo pochi giorni fa, il 17 ottobre scorso, l’ultimo leader di Hamas Yahya Sinwar, è stato identificato in un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, eliminato in ... (Open.online)

Israele : “Morto il successore di Nasrallah - Safieddine ucciso in raid 3 settimane fa” - Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane, che in una nota confermano anche la morte di […]. (Adnkronos) – Hisham Safieddine, capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah e successore designato di Nasrallah alla guida del movimento sciita, è morto durante un attacco al quartier generale principale dell'intelligence di Hezbollah a Dahieh circa tre settimane fa. (Periodicodaily.com)

Il Libano “finirà come Gaza” - dice Netanyahu. Ma l’IDF smentisce la morte di Safieddine “non sappiamo se è morto” - Netanyahu non lascia spazio a immaginazione: “Potete salvare il Libano prima che cada nell’abisso di una lunga guerra che porterà distruzione e sofferenza, come vediamo a Gaza”. L’Idf ordina l’evacuazione dell’ospedale di Gaza nord entro 24 ore. Ad affermarlo con un post su X è lo stesso l’account ufficiale dello Stato di Israele. (Metropolitanmagazine.it)