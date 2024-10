Perugiatoday.it - "I vescovi non hanno candidati", monsignor Boccardo a tutto campo dal Giubileo alla politica

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tocca temi di grande attualità non solo per la Chiesa ma per l'intera società umbra, l'intervista rilasciata daRenato, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra (Ceu), al sito-quotidiano online Chiesainumbria, in vista sia del2025