Lapresse.it - I ‘tag’ di localizzazione sono la nuova frontiera dello stalking: l’allarme dei carabinieri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Massima attenzione all’uso deidi: si configurano come la. E’dei. Dopo il caso del calciatore Juan Jesus seguito con un AirTag, idi Napoli hanno arrestato ieri un 43enne che pedinava l’ex moglie seguendo le tracce del Gps sul cellulare lasciate proprio da un tag piazzato nell’auto, aggredendo poi la donna che si trovava insieme al nuovo compagno. “I sistemi di tracciamento Bluetooth nascono con la finalità di permettere alle persone di ritrovare i propri oggetti smarriti, come una borsa o delle chiavi. Però purtroppo vengono utilizzati anche in maniera illecita per tracciare degli spostamenti, come nei recenti casi di”, conferma il maresciallo Antonio Silvestre del Nucleo Investigativo di Napoli sul funzionamento di questi dispositivi.