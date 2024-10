"I controlli alla frontiera con la Slovenia resteranno attivi" (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Slovenia ha prodotto un importante effetto deterrente degli ingressi irregolari e visti gli ottimi risultati, ad oggi, il Governo non ha ancora fatto alcuna valutazione su una eventuale sospensione della misura introdotta un anno Triesteprima.it - "I controlli alla frontiera con la Slovenia resteranno attivi" Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il temporaneo ripristino deialle frontiere tra Italia eha prodotto un importante effetto deterrente degli ingressi irregolari e visti gli ottimi risultati, ad oggi, il Governo non ha ancora fatto alcuna valutazione su una eventuale sospensione della misura introdotta un anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"I controlli alla frontiera con la Slovenia resteranno attivi" - . . "Il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Slovenia ha prodotto un importante effetto deterrente degli ingressi irregolari e visti gli ottimi risultati, ad oggi, il Governo non ha ancora fatto alcuna valutazione su una eventuale sospensione della misura introdotta un anno. (Udinetoday.it)

Italia e Slovenia : il rafforzamento dei controlli di frontiera arresta gli ingressi irregolari - La risposta delle autorità italiane, caratterizzata da un approccio preventivo e reattivo, evidenzia un tentativo di affrontare le questioni legate all’immigrazione clandestina in un contesto europeo complesso. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha condiviso i dettagli riguardanti l’efficacia di queste operazioni nel corso di recenti dichiarazioni. (Gaeta.it)

Migranti - controlli al confine con la Slovenia : 15 arresti - 10 gli arresti in flagranza di reato, di cui 7 per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e 3 per violazione del divieto di reingresso, e 5 in esecuzione di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. (Imolaoggi.it)