Ilfoglio.it - I confini sono sacri e chi li preserva è un sacerdote

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non siano chiamati politici, Giorgia e Matteo, bensì sacerdoti. Perchéè colui che presidia il sacro. Ecome ricorda perfino l’agnostica costituzione novecentesca: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. In epoche religiose era compreso meglio. Com’è noto o com’era noto (chissà se Tito Livio si studia ancora), la sacralità del confine è all’origine di Roma, in quel giorno di aprile in cui Remo oltrepassò, per scherno o altro, il sacro solco appena tracciato e perciò venne ucciso dal fratello. Senzanon esiste paradiso (che significa “giardino recintato”), non si dà civiltà. Cicerone considerava le mura dell’Urbe sacre alla pari degli altari, dei templi, dei santuari. Di analogo avviso era Neemia che ricostruì le mura di Gerusalemme, e ho evocato un profeta, un uomo mandato da Dio.