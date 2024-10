"Ha una dipendenza". "Nemmeno un po' di riconoscenza". Lo scontro tra Asia Argento e Morgan (Di martedì 22 ottobre 2024) L'intervista rilasciata da Asia Argento a Verissimo ha provocato una dura reazione da parte di Morgan, che su Mowmag si è sfogato Ilgiornale.it - "Ha una dipendenza". "Nemmeno un po' di riconoscenza". Lo scontro tra Asia Argento e Morgan Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'intervista rilasciata daa Verissimo ha provocato una dura reazione da parte di, che su Mowmag si è sfogato

“Tu pure il brillantante della lavastoviglie”. Morgan e Asia Argento - pesanti accuse incrociate - Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio”. Quest’ultimo è andato all’attacco, rivelando dei dettagli scioccanti sull’attrice e mamma di sua figlia Anna Lou. Leggi anche: “Non rompere il ca…”. X Factor e le altre trasmissioni forse non gli hanno fatto un favore. (Caffeinamagazine.it)

Morgan furioso contro Asia Argento : “Come si permette di dire che mi drogo?” - Ma non mi pare proprio il mio caso,” ha detto il cantante, evidenziando quanto ritenga di aver fatto per la figlia, Anna Lou. Il racconto di Asia Argento a Verissimo Durante l’intervista, Asia Argento ha ripercorso il difficile rapporto con Morgan, parlando delle sue presunte assenze nella vita della figlia e aggiungendo una riflessione particolarmente pungente: “Uno che ha problemi di ... (Dilei.it)

Morgan contro Asia Argento : “Io mi drogo? Lei si è fumata il brillantante per lavastoviglie” - - ha scritto Morgan su Mow Mag – Ma da una che si è fumata pure il brillantante della lavastoviglie che va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi o dire altrettante miserie di lei come sarebbe giusto, beh, questo fa veramente venire i nervi. (Biccy.it)