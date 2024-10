Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie | DIRETTA (Di martedì 22 ottobre 2024) DIRETTA live della Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 22 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 22 ottobre 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA In aggiornamento Tpi.it - Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie | DIRETTA Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024)live delladioggi, martedì 22 ottobre Di seguito ledi oggi, martedì 22 ottobre 2024, sullatraa Gaza,in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.In aggiornamento

Guerra in Medio Oriente. Hamas : «Ucciso un ostaggio a Gaza». Tajani in Israele : «Servono elezioni in Libano e Unifil più forte» - Un piano che avrebbe trovato le orecchie attente di Benjamin Netanyahu e del suo omologo Katz. Il primo ministro ad interim del Libano Najib Mikati ha ribadito che non esiste alternativa al completo rispetto della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, che fu adottata nel 2006 e prevede la presenza di una missione di pace Onu per aiutare istituzioni ed esercito libanese a controllare la zona di ... (Open.online)

Libano - da Israele proposta fine guerra - Lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. Tel Aviv chiede che l'Idf possa essere "forza attiva" per evitare riarmo e ricostituzione dell'infrastruttura militare di Hezbollah. 40 Israele ha consegnato agli Usa un documento per una soluzione diplomatica che metta fine alla guerra con Hezbollah, in Libano. (Televideo.rai.it)

Libano - media : “Israele ha consegnato agli Usa una proposta per la fine della guerra”. Raid sulle sedi del “gruppo finanziario di Hezbollah” - L'articolo Libano, media: “Israele ha consegnato agli Usa una proposta per la fine della guerra”. Raid sulle sedi del “gruppo finanziario di Hezbollah” proviene da Il Fatto Quotidiano. (Ilfattoquotidiano.it)