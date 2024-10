Green Day a Firenze Rocks: unica tappa italiana (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze – Green Day a Firenze Rocks: unica tappa italiana Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, ‘Saviors’, uscito il 19 gennaio 2024, un disco che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica. Il trio californiano ha appena concluso ‘The Saviors Tour’ con un sold out di 80. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Day aSono iDay i primi headliner annunciati per la prossima edizione di. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua. Capitanati da Billie Joe Armstrong, iDay sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, ‘Saviors’, uscito il 19 gennaio 2024, un disco che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica. Il trio californiano ha appena concluso ‘The Saviors Tour’ con un sold out di 80.

