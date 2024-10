Liberoquotidiano.it - Governo: Zanella (Avs), '2 anni di fallimenti, Italia più povera e rinuncia a curarsi'

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Duedi narrazioni ee ben l'80% delle promesse non mantenute, secondo i dati di Pagella Politica, sito di fact checking. L'è più, mentre montagne di soldi vengono buttati all'aria per le grandi opere inutili come il ponte sullo Stretto o i centri per migranti in Albania. E' unbuono solo ad accaparrarsi posti e manipolare l'informazione". Lo afferma la capogruppo di Avs alla Camera, Luana, commentando i duedelMeloni.