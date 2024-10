Giornalismo: il Premio Rispoli a Saluzzi e Pancani (Di martedì 22 ottobre 2024) Il XII Premio Atri di Giornalismo alla carriera - targa speciale radiotv intitolata a Luciano Rispoli, indimenticato autore televisivo e conduttore reggino , considerato tra gli iniziatori della tv pubblica italiana, è stato conferito ai giornalisti Paola Saluzzi e Andrea Pancani . Mariano Sabatini, responsabile della sezione Luciano Rispoli del Premio, ha dichiarato: «Sono lieto che il XII Premio Feedpress.me - Giornalismo: il Premio Rispoli a Saluzzi e Pancani Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024) Il XIIAtri dialla carriera - targa speciale radiotv intitolata a Luciano, indimenticato autore televisivo e conduttore reggino , considerato tra gli iniziatori della tv pubblica italiana, è stato conferito ai giornalisti Paolae Andrea. Mariano Sabatini, responsabile della sezione Lucianodel, ha dichiarato: «Sono lieto che il XII

Imperdibili - ineguagliabili - sparsi ai quattro angoli del mondo. Da Roma a New York - da Londra a Tblisi : ci voglio essere a tutti i costi! Sono i 60 anni della Sartoria Tirelli - le 90 primavere di Armani - The Cult Pirelli e il Calendario Di Meo a Tblisi. E Milano consegna il Premiolino - non lasciatevi ingannare dal nome - si tratta del Super Premio di giornalismo 2024 a Lorenzo Tondo - corrispondente del Guardian per il Sud Italia e il Mediterraneo. - Una bellezza piu’ che mai necessaria in tempi bui come questi. Ognuno di loro porta con sé uno scrigno di essential beauty. Le guerre senza senso ci portano indietro all’abisso de . Come si fa a non esserci? Come si fa ad aver accesso alle liste blindatissime dei quattro eventi piu’ glamour dell’anno. (Ilgiornaleditalia.it)

‘Giornalismo e intelligenza artificiale’ - VIII edizione del Premio Bisceglia - Servizio di Alessandra Camarca The post ‘Giornalismo e intelligenza artificiale’, VIII edizione del Premio Bisceglia first appeared on TG2000. . ‘Giornalismo e intelligenza artificiale, raccontare la malattia e la ricerca’ è il tema dell’ottava edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia che si è svolto oggi all’Università Lumsa di Roma. (Tv2000.it)

A Clarissa Domenicucci il ‘Switzerland Literary Prize’ – Premio Speciale per il Giornalismo - La giornalista romana verrà premiata sabato 28 settembre al Lux Art House di Lugano. Tra i vincitori della sezione Premio Speciale anche Arianna Dalla Zanna (per l’Imprenditoria), Lucia Rubedo (Operatic Pop), Valeria Ancione (alla Carriera), Luigi Fontana (Best Seller fuori […]. Clarissa Domenicucci riceve a Lugano il Switzerland Literary Prize - Premio speciale per il Giornalismo. (Sbircialanotizia.it)