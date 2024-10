Giorgetti ' taglio cuneo per 13 milioni lavoratori in più'

Giorgetti, 'taglio cuneo per 1,3 milioni lavoratori in più' (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la manovra 2025 il taglio del cuneo coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura attualmente in vigore. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, partecipando a Genova ad una evento della Lega sui due anni di governo. Rispetto alla norma in vigore quest'anno per i redditi fino a 35.000 euro, "arriviamo - ha aggiunto - ai redditi fino a 40.000 euro". Quotidiano.net - Giorgetti, 'taglio cuneo per 1,3 milioni lavoratori in più' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Con la manovra 2025 ildelcoinvolgerà 1,3diin più rispetto ai 13già interessati dalla misura attualmente in vigore. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo, partecipando a Genova ad una evento della Lega sui due anni di governo. Rispetto alla norma in vigore quest'anno per i redditi fino a 35.000 euro, "arriviamo - ha aggiunto - ai redditi fino a 40.000 euro".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - taglio cuneo a 40mila euro : 1 - 3 milioni di lavoratori in più. Benefit esentasse di 5mila euro per lavoratori trasferiti. L'annuncio di Giorgetti - Rispetto al taglio del cuneo, «l?anno scorso la misura fino ai 35mila euro dava una dote mediamente di cento euro e l?abbiamo fatto per 13 milioni di lavoratori e lavoratici... (Ilmessaggero.it)

Manovra - taglio cuneo a 40mila euro : 1 - 3 milioni di lavoratori in più. Benefit esentasse di 5mila euro per lavoratori trasferiti. L'annuncio di Giorgetti - Rispetto al taglio del cuneo, «l?anno scorso la misura fino ai 35mila euro dava una dote mediamente di cento euro e l?abbiamo fatto per 13 milioni di lavoratori e lavoratici... (Ilmessaggero.it)

Giorgetti “pignora” a De Benedetti 6 - 6 milioni : l’anno nero dell’ingegnere definito “Re Mida al contrario” - La società ha dato incarico ai propri legali per la gestione della procedura esecutiva”. L'articolo Giorgetti “pignora” a De Benedetti 6,6 milioni: l’anno nero dell’ingegnere definito “Re Mida al contrario” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Il blocco della liquidità è in evidenza nella nota integrativa del bilancio 2023 della Romed, come fatto avvenuto nel 2024 dopo la chiusura ... (Secoloditalia.it)