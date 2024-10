Gioco d’azzardo tra i minorenni | circa il 53% di studenti tra 15 e 19 anni ha partecipato a scommesse

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il fenomeno della crescente attrazione verso il trading e letra i giovani, inclusi i, rappresenta un campanello d'allarme per le future generazioni. La scuola, secondo esperti come il campione di trading Andrea Unger e il sociologo Maurizio Fiasco, dovrebbe assumere un ruolo chiave nell'educazione finanziaria per aiutare glia comprendere i rischi legati a queste attività. L'articolotra iil 53% ditra 15 e 19ha