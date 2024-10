Ilgiornaleditalia.it - Genova, dicono che ha solo un mal di schiena ma è un aneurisma e il paziente muore, indagati due medici

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Per i dottori, degli ospedali di Novi Ligure e San Martino, però potrebbe scattare lo scudo penale introdotto con il Covid. E il giudice incarica un perito Il giudice Angela Nutini ha disposto una perizia per accertare la responsabilità dei dueper omicidio colposo per la mort