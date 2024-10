Garzeno, musica trap e amicizie pericolose: chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini (Di martedì 22 ottobre 2024) Garzeno (Como) – Si svolgerà domani l’udienza di convalida del fermo del ragazzo di 17 anni accusato dell’omicidio di Candido Montini a Garzeno. Il giovane, che ha negato fino all’ultimo il suo coinvolgimento, è detenuto nel carcere Beccaria di Milano, dove è stato trasferito dopo la mezzanotte. I carabinieri di Como sono arrivati a lui "a seguito di ininterrotta attività investigativa" dopo il delitto del 24 settembre scorso, quando Candido Montini, 76 anni, pensionato ma gestore di un negozio di alimentari del paese, è stato trovato ucciso. Le indagini della Procura di Como proseguono col coordinamento della Procura dei Minori. La difesa della famiglia Chi è il ragazzo sospettato La difesa della famiglia Il 17enne di Catasco di Garzeno è parente alla lontana della vittima. Ilgiorno.it - Garzeno, musica trap e amicizie pericolose: chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Como) – Si svolgerà domani l’udienza di convalida del fermo del ragazzo di 17 anni accusato deldi. Il giovane, che ha negato fino all’ultimo il suo coinvolgimento, è detenuto nel carcere Beccaria di Milano, dove è stato trasferito dopo la mezzanotte. I carabinieri di Como sono arrivati a lui "a seguito di ininterrotta attività investigativa" dopo il delitto del 24 settembre scorso, quando, 76 anni, pensionato ma gestore di un negozio di alimentari del paese, è stato trovato ucciso. Le indagini della Procura di Como proseguono col coordinamento della Procura dei Minori. La difesa della famiglia Chi è il ragazzo sospettato La difesa della famiglia Ildi Catasco diè parente alla lontana della vittima.

