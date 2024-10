Lopinionista.it - Fontana: “L’autonomia è una grandissima opportunità per il Sud”

(Di martedì 22 ottobre 2024) BARI – “È determinato da questo centralismo, da questo non volontà di dare spazio ai territori, deriva da questa organizzazione statuale che ha sicuramente penalizzato. O forse non è stato capace di avere uno spunto, su quali argomenti creare il loro futuro, ed investire. Sono stati fatti interventi a pioggia, che non hanno avuto una idea di sviluppo. È una questione che attiene alle amministrazioni territoriali, alle Regioni”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, parlando a margine del Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. “Per questo credo chesia una grandeper il Sud, unaper il Sud – ha aggiunto– Mi dispiace che una parte politica, raccontando bugie, rischi di far perdere questa grandea tutto il nostro Paese”.