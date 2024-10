Genovatoday.it - Festa campestre nel quartiere Valleverde di Recco con caldarroste, musica country e battesimo della sella

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Comitato, in collaborazione con la Pro Locoe con il Patrocinio del Comune di, organizza domenica 27 ottobre in piazza Ricina () “Green Valley”, una grandecon, balloa cura del gruppo The Wanted –Line