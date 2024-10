Cataniatoday.it - Febbre Champions per la Meta Catania, Musumeci: "Attesa spasmodica"

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tutto pronto per la Uefa FutsalLeague a. Cresce l'per la tre giorni di spettacolo al Pala. Per l'acquisto dei singoli tagliandi o per l'abbonamento per seguire tutte le gare della tre giorni, i botteghini di Corso Indipendenza, adiacenti al Pala