F1 i precedenti della Ferrari nel GP del Messico La storia narra di un rapporto difficile…

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ile la“non si sono mai presi”, come si suole dire, nel senso che iltra la Scuderia di Maranello e il Gran Premio del Paese centroamericano non è mai decollato. Lo testimonia il fatto che il Cavallino Rampante abbia primeggiato solo due volte nell’autodromo intitolato alla memoria dei fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez. Le affermazioni Rosse sono arrivate nel 1970 e nel 1990. Vero che in entrambi i casi si è trattato di doppiette (Ickx-Regazzoni prima, Prost-Mansell poi), ma 2 successi su 23 opportunità non sono granché per un’entità come la. In realtà, il GP delpiù entusiasmante rimane quello del 1964, che consentì a John Surtees di laurearsi Campione del Mondo grazie a una piazza d’onore artigliata letteralmente in extremis. Dal 2015 a oggi, dunque nella cosiddetta “era turbo-ibrida”, la Scuderia di Maranello ha raccolto ben poco.