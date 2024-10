Ilgiornaleditalia.it - Ettorre "Medaglie e tanti giovani, vela azzurra in salute"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente Fiv: "Sogno l'America's Cup in Italia ma vincerla è difficilissimo" ROMA - Il bilancio del quadriennio olimpico per la Federazione Italiana, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è "estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle due med