Veronasera.it - Escursione fotografica: "Natura d'autore"

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) In questa sempliceandremo alla scoperta delle contrade alte del Comune di Roverè Veronese, vicine alla piccola frazione di San Francesco, detto del Teggio (il tiglio, o linte in cimbro). Un percorso tra architettura tipica, boschi e pascoli, per ammirare lo splendido foliage autunnale