Casertanews.it - Escluso dal concorso per patologia cardiaca, il Consiglio di Stato riammette l'aspirante finanziere

(Di martedì 22 ottobre 2024) Non sussistono motivi per l'esclusione dal 94° corso per allievi marescialli della guardia di finanza. Un giovane di Mondragone vince la sua battaglia aldiche dispone la sua riammissione ale condanna il Ministero delle Finanze e il Comando Generale delle Fiamme Gialle