Reggiotoday.it - Emergenza Psa: Mattiani e la Lega chiedono interventi per il depopolamento dei cinghiali

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’allarme per la Peste suina africana (Psa) continua a destare preoccupazione in Calabria, in particolare nella Città metropolitana di Reggio Calabria.Ad oggi, si legge in una nota della, sono state istituite diverse zone rosse per il contenimento della Psa, e nella zona "2" della