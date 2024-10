Domani allerta arancione, il sindaco: "C'è il rischio di nuovi allagamenti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sindaco di Parma Michele Guerra interviene sul tema maltempo. Domani, mercoledì 23 ottobre, è infatti prevista una nuova allerta meteo arancione. "Anche per la giornata di Domani - sottolinea il primo cittadino - è stata emessa una allerta arancione per il nostro territorio. Si prevedono Parmatoday.it - Domani allerta arancione, il sindaco: "C'è il rischio di nuovi allagamenti" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi Parma Michele Guerra interviene sul tema maltempo., mercoledì 23 ottobre, è infatti prevista una nuovameteo. "Anche per la giornata di- sottolinea il primo cittadino - è stata emessa unaper il nostro territorio. Si prevedono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani nuova allerta meteo - il sindaco : "C'è il rischio di nuovi allagamenti" - Il sindaco di Parma Michele Guerra interviene sul tema maltempo. Domani, mercoledì 23 ottobre, è infatti prevista una nuova allerta meteo arancione. "Anche per la giornata di domani - sottolinea il primo cittadino - è stata emessa una allerta arancione per il nostro territorio. Si prevedono... (Parmatoday.it)

Maltempo - allerta meteo rossa in Veneto per temporali e arancione in tre regioni domani 23 ottobre - Non si escludono fenomeni localmente intensi. Continua a leggere . Per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo rossa su Veneto, allerta arancione su Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia, gialla su diverse altre regioni. (Fanpage.it)

Regione Lazio / Maltempo - diramata allerta meteo gialla per la giornata di domani - REGIONE LAZIO – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo dalla tarda mattinata di domani, 23/10/2024 e per le successive 18/24 ore. . Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali. (Temporeale.info)