(Adnkronos) – La rinuncia di Novak Djokovic al Masters 1000 di Parigi-Bercy, di cui è campione in carica, ha aperto L'articolo Djokovic, la moglie: "Lui campione del popolo. Se vorrà continuare lo sosterrò" proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Djokovic - la moglie : “Lui campione del popolo. Se vorrà continuare lo sosterrò” - Il tennis è uno sport che molti considerano un lusso, uno sport d’élite, ma i tifosi di Novak sono persone normali con un lavoro normale. Le Olimpiadi sono state un obiettivo difficile da raggiungere, gli ci è voluto molto tempo, ma so per certo che non si fermerà qui. La verità è che ci sono state pochissime persone sul suo cammino ad aiutarlo, ma lui è sempre stato un gigante dal punto di vista ... (Seriea24.it)

