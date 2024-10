DIRETTA | Le notizie del 22 ottobre: Juve, Milan e Bologna in Champions. Nuovo stadio a San Siro, il progetto (Di martedì 22 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, martedì 22 ottobre: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna la Champions League Il Monza schianta il Verona a domicilio e trova il primo successo in campionato. Si chiude l’ottava giornata di Serie A, mentre torna la Champions League: Juventus e Milan ospitano rispettivamente Stoccarda e Club Brugge, mentre il Bologna sarà impegnato nella trasferta Oltremanica contro l’Aston Villa. Emergenza infortuni per l’Inter, anche Calhanoglu rischia di saltare il big match con la Juve. Paulo Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata su Calciomercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 22 ottobre: Juve, Milan e Bologna in Champions. Nuovo stadio a San Siro, il progetto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, martedì 22: si chiude l’ottava giornata di Serie A e torna laLeague Il Monza schianta il Verona a domicilio e trova il primo successo in campionato. Si chiude l’ottava giornata di Serie A, mentre torna laLeague:ntus eospitano rispettivamente Stoccarda e Club Brugge, mentre ilsarà impegnato nella trasferta Oltremanica contro l’Aston Villa. Emergenza infortuni per l’Inter, anche Calhanoglu rischia di saltare il big match con la. Paulo Fonseca (LaPresse) – calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata su Calciomercato.it.

