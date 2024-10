Quicomo.it - Delitti allo specchio, i grandi casi raccontati da Roberta Bruzzone: da Chiara Poggi a Meredith Kercher

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)non si conoscevano e probabilmente, se avessero potuto evitare l’ineludibile destino di morte che le attendeva, a tradimento, in un giorno qualunque, non si sarebbero mai incontrate. Eppure le vicende che le hanno viste coinvolte come vittime hanno davvero tanto in