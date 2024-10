Default Banca Marche: mezzo colpo di spugna. In appello il pm ha chiesto l?assoluzione per 4 imputati su 6 (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA Se non è l?annuncio di un colpo di spugna, ci si avvicina. Dopo due ore di requisitoria, nell?ambito del processo in Corte d?appello per il crac di Banca Marche, il Corriereadriatico.it - Default Banca Marche: mezzo colpo di spugna. In appello il pm ha chiesto l?assoluzione per 4 imputati su 6 Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ANCONA Se non è l?annuncio di undi, ci si avvicina. Dopo due ore di requisitoria, nell?ambito del processo in Corte d?per il crac di, il

Appello Banca Marche - la Procura chiede una riduzione di pene per Bianconi e Vallesi - . . ANCONA - Riduzione di pene per Massimo Bianconi e Stefano Vallesi e quattro assoluzioni per il resto degli imputati. Queste le richieste della procura arrivate oggi per il processo in Corte di Appello per il crac di Banca Marche, l'ex istituto di credito marchigiano finito in dissesto finanziario. (Anconatoday.it)

Appello di Banca Marche - i giudici congelano i risarcimenti delle vittime del crac finanziario - ANCONA - La Corte di Appello di Ancona sospende i pignoramenti di stipendio e pensione ai sei imputati già condannati in primo grado per il crac di Banca Marche. . È stata accolta, questa mattina, la richiesta avanzata dagli avvocati della difesa che chiedevano di sospendere le provvisionali (parte. (Anconatoday.it)

Appello Banca Marche - a rischio i risarcimenti - A ricorrere in Appello sono stati i sei imputati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta. Si è aperto con la richiesta di sospendere i pignoramenti di stipendio e pensione ai sei imputati già condannati in primo grado il processo di appello per il crac Banca Marche. Una sorta di anticipo del risarcimento dei danni, pari a circa 700mila euro. (Ilrestodelcarlino.it)