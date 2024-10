De Rossi, Ramadani è il nuovo agente. Nel futuro Premier o Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De Rossi!". Con questo breve messaggio sui propri canali social la Lian Sports, ovvero l'agenzia che fa capo a Fali Ramadani, ha annunciato di aver ottenuto la procura di Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma. L'ex centrocampista giallorosso ha quindi scelto di cambiare procuratore lasciando la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Benvenuto nella famiglia Lian Sports, mister Daniele De!". Con questo breve messaggio sui propri canali social la Lian Sports, ovvero l'agenzia che fa capo a Fali, ha annunciato di aver ottenuto la procura di Daniele De, ex allenatore della. L'ex centrocampista giallorosso ha quindi scelto di cambiare procuratore lasciando la

