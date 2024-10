Ilfoglio.it - De Luca e Liguria. I guai di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il fine settimana le bocche sono tornate cucite. L’ordine dal Nazareno è arrivato chiaro a tutti quanti: non si parla di Campania, non si replica a Dealmeno fino alla fine della Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti